Генерал-разведчик объяснил, почему Украина не получит от США новейшее оружие

7 июля 2019, 02:05

Украине следует делать ставку на оружие отечественного производителя, считает Николай Маломуж.

Джавелин
Комплекс Джавелин / wikimedia.org

США не будет поставлять Украине особо мощное или дорогое высокотехнологичное оружие из-за боязни, что оно будет захвачено Россией, заявил бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"На тактическом уровне это может быть стрелковое оружие, некоторые элементы противотанковых вооружений, совсем небольшие дополнительные партии Джавелинов, бронированная автотехника, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной разведки. Частично это будут средства, связанные с охраной не только сухопутных, но и морских границ, а в перспективе – катера. Это то, что мы можем получить в течение полугода. Особо мощного или дорогого высокотехнологичного оружия не будет точно. Потому что в США нет уверенности, что это оружие не будет захвачено Россией или передано в РФ какими-то силами даже при разных режимах в Украине", - рассказал он Апострофу.

Вместе с тем он посоветовал Украине делать ставку на оружие отечественного производителя, ведь продукция отечественного ОПК по многим параметрам не хуже, чем в Европе или даже в США.

Напомним, ранее Сенат США принял проект закона о Бюджете на 2020 год на нужды национальной обороны, в котором предполагается увеличение помощи Украине в сфере безопасности до 300 млн долларов.

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США оружие Николай Маломуж Украина
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