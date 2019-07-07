Зеленский назвал главную цель украинско-американских военных учений

Владимир Зеленский поприветствовал участников учений Sea Breeze 2019/ president.gov.ua

Военно-морские силы Украины должны быть сильными и современно оснащенными, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Уважаемые воины, наша общая цель – это сильные, оснащенные современными кораблями, вооружением и техникой Военно-морские силы Украины. На этом пути мы ощущаем значительную поддержку со стороны наших международных друзей и партнеров, которые сегодня стоят с вами в одном строю", - сказал он в воскресенье в Одессе во время празднования дня ВМС Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений Sea Breeze 2019.

Президент напомнил, что в учениях участвуют около 3 тыс. военнослужащих из 19 стран мира.

"Своим участием вы повышаете уровень морской и полевой подготовки, и уровень слаженности многонациональных подразделений", - подчеркнул он.

Кроме того, глава государства заявил, что он и его команда делают всё для скорейшего освобождения удерживаемых в плену в Российской Федерации украинских военных моряков.

Читайте также"Американцы ведут себя нагло": в Москве засуетились из-за эсминца США в Черном море"Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков, и я кланяюсь вам за ваше мужество и выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами", - сказал он.

Он также отметил вклад украинских моряков в защиту территориальной целостности страны.

"Украинские моряки ежедневно, мужественно и героически, защищают наши морские границы, нашу с вами свободу и независимость. Часто, к сожалению, слишком высокой ценой, ценой собственной жизни", - сказал он.

Зеленский напомнил, что в начале недели в результат обстрела санитарного автомобиля вблизи населенного пункта Водяное погибло двое украинских морских пехотинцев-медиков: старший матрос Сергей Григорьевич Майборода и санитарный инспектор, сержант Ирина Викторовна Шевченко.

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Он призвал почтить память погибших минутой молчания.

Напомним, ранее сообщалось, что эсминец США с крылатыми ракетами направился в Черное море на учения с Украиной.