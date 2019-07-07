Зеленский в Одессе оценил новые украинские боевые катера проекта Кентавр

7 июля 2019, 11:57

Новые украинские катера получили названия Малин и Станислав.

  • Владимир Зеленский в Одессе поздравил военных моряков с Днем флота president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в Одессе поздравил военных моряков с Днем флота president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в Одессе поздравил военных моряков с Днем флота president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в Одессе поздравил военных моряков с Днем флота president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в Одессе поздравил военных моряков с Днем флота dumskaya.net
  • Владимир Зеленский в Одессе поздравил военных моряков с Днем флота dumskaya.net
  • Владимир Зеленский в Одессе поздравил военных моряков с Днем флота dumskaya.net

Президент Украины Владимир Зеленский в Одессе присутствовал во время показа двух новых десантно-штурмовых катеров проекта 58503 (Кентавр).

Катера были спущены на воду на киевском судостроительном заводе Кузница на Рыбальском. Они оборудованы реактивной системой залпового огня и боевыми модулями, передает Радио Свобода.

Несколько месяцев назад катера прибыли в Одессу, и с того времени проходят государственные испытания. После их завершения суда должны быть переданы морской пехоте.

В чествование памяти погибших морпехов – старшего прапорщика Александра Яхновского и младшего сержанта Сергея Сонько, и по просьбе местных громад, откуда родом погибшие, указанные суда получили названия Малин и Станислав.

Читайте также"Американцы ведут себя нагло": в Москве засуетились из-за эсминца США в Черном мореКроме того, Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 36-й отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя контр-адмирала Михаила Белинского.

Соответствующий указ главы государства №495 от 5 июля был оглашен на мероприятиях по случаю Дня ВМС ВСУ и начала украинско-американских командно-штабных учений Sea Breeze 2019 в Одессе.

"Присвоить 36-й отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского" и в дальнейшем именовать ее - 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского", - отмечается в документе.

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Также Зеленский присвоил имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею, сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ президента №494/2019 от 7 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Присвоить имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею и в дальнейшем именовать его - Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного", - сказано в документе.

Читайте такжеВСУ провели учения по боевым действиям в открытом море: опубликовано видеоВ то же время Зеленский по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины вручил государственные награды ряду военнослужащих.

Церемония вручения государственных наград состоялась на причале морского вокзала в Одессе.Зеленский лично вручил знаки отличия военнослужащим.

Так, согласно указу № 487/2019 от 5 июля, орденом "За мужество" III степени отмечен лейтенант Руслан Люшуков, медалью "За воинскую службу Украине" – капитан 2-го ранга Владимир Бельский и капитан-лейтенант Василий Гырб, медалью "Защитнику Отечества" – капитан 2-го ранга Андрей Агапитов, капитан 1-го ранга Анатолий Квасов, мичман Даниил Маховский и капитан 3-го ранга Вячеслав Симоненко.

Напомним, ранее командующий ВМС рассказал, когда Украина получит патрульные катера США.

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Одесса ВМС Владимир Зеленский катера Кентавр
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