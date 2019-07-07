Миллион долларов и вертолет: что известно о штурме при освобождении заложниц в Одессе

Бандит приставил нож к горлу заложницы и выдвинул требования.
В Одессе в воскресенье, 7 июля, произошел захват заложников.
Что произошло в Одессе
Как сообщили в пресс-службе областной полиции, неизвестный мужчина захватил в заложницы сотрудницу одного из финансовых учреждений.
Как выяснилось в последствии, в руках преступника оказались две работницы финучреждения. По данным Думской, неизвестный зашел внутрь, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Сработала тревожная кнопка.
Где захватили заложниц
Происшествие случилось в Суворовском районе города. Как уточнило издание Думская, захват заложниц произошел в районе Пересыпь на улице Черноморского Казачества.
Сначала шла речь об одной из точек сети ломбардов Украинская скарбниця, однако впоследствии выяснилось, что заложниц удерживали в учреждении Готiвочка.
Что требовал преступник
После сообщения о захвате заложниц в полиции подчеркнули, что проводятся переговоры с правонарушителем, а также принимаются исчерпывающие меры для освобождения заложницы и задержания злоумышленника.
По данным Думской, преступник требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе переговоров злоумышленник согласился снизить претензии до 100 тысяч долларов.
Операция по освобождению заложниц
В связи с захватом заложниц правоохранителями в Одессе была введена спецоперация Гром.
В ходе операции злоумышленника задержали и посадили в автозак. Злоумышленник 1994 года рождения, уроженец Одесской области.
Напомним, ранее в Киеве бандиты взяли в заложники пассажиров маршрутки.