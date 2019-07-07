Миллион долларов и вертолет: что известно о штурме при освобождении заложниц в Одессе

В Одессе захватили заложниц / dumskaya.net

В Одессе в воскресенье, 7 июля, произошел захват заложников.

Что произошло в Одессе

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, неизвестный мужчина захватил в заложницы сотрудницу одного из финансовых учреждений.

Как выяснилось в последствии, в руках преступника оказались две работницы финучреждения. По данным Думской, неизвестный зашел внутрь, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Сработала тревожная кнопка.

Где захватили заложниц

Происшествие случилось в Суворовском районе города. Как уточнило издание Думская, захват заложниц произошел в районе Пересыпь на улице Черноморского Казачества.

Сначала шла речь об одной из точек сети ломбардов Украинская скарбниця, однако впоследствии выяснилось, что заложниц удерживали в учреждении Готiвочка.

Что требовал преступник

После сообщения о захвате заложниц в полиции подчеркнули, что проводятся переговоры с правонарушителем, а также принимаются исчерпывающие меры для освобождения заложницы и задержания злоумышленника.

По данным Думской, преступник требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе переговоров злоумышленник согласился снизить претензии до 100 тысяч долларов.

Операция по освобождению заложниц

В связи с захватом заложниц правоохранителями в Одессе была введена спецоперация Гром.

В ходе операции злоумышленника задержали и посадили в автозак. Злоумышленник 1994 года рождения, уроженец Одесской области.

Напомним, ранее в Киеве бандиты взяли в заложники пассажиров маршрутки.