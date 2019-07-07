Соколова обвиняет Гордона в иске на 1 млн гривен: адвокат отрицает

7 июля 2019, 19:24

Истец якобы утверждает, что имело место посягательство на его честь и достоинство.

Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон считает, что в программе Рандеву произошло посягательство на его достоинство

Телеведущая Янина Соколова утверждает, что журналист Дмитрий Гордон подал на нее иск в суд за интервью с лидером партии 5.10 Геннадием Балашовым в марте текущего года в программе Рандеву на 5 канале.

"Дмитрий Гордон подал в суд на меня и мой продукт Рандеву, который выходит на 5 канале. Мы — ответчик 2 в иске. После господина Балашова. Класс… Цена вопроса: 1 миллион гривен. Причина: посягательство на его честь и достоинство, деловую репутацию и т. д." – сообщила Соколова в Facebook.

Журналистка высказала гипотезу о том, какой фрагмент интервью с Балашовым не понравился Гордону настолько, что он ищет правды в суде и при этом требует возместить моральный ущерб.

"В нем последний заявил, что будто бы господин Гордон и господин Смешко — проекты Виктора Медвечука и работают в одной команде на пользу кума Путина. Акцентирую: это было сказано ртом господина Балашова. Не мной, не в сопроводительной начитке. А именно гостем. Конфликт между господином Балашовым и господином Гордоном — давняя история. И пусть дерутся, это их право. У меня только один вопрос… При чем тут я?" – спрашивает ответчица в суде.

Соколова уточнила, что ее интересы в судебной инстанции согласился представлять российский адвокат Илья Новиков.


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На пост Соколовой в соцсети отреагировал адвокат истца Василий Рябченко. Он заявил, что Гордон подал иск не конкретно против Соколовой, а против Балашова, который был гостем ее программы.

"Как адвокат, осуществляющий представительство интересов Д. И. Гордона, предоставляю объяснения, относительно сложившейся ситуации. 1. Дмитрий Ильич реализовал гарантированное ему государством право на защиту чести и достоинства, обратившись с иском в суд. 2. Ответчиком 1 является Балашов Г. В. как распространитель спорной информации. 3. Ответчиком 2, является ПИИ ООО Телерадиокомпания НБМ (5 канал), как владелец доменного имени, на котором был размещен видеоролик и текстовая версия интервью", - сказано в сообщении защитника.

Прокомментировал резонансное заявление Соколовой в видеообращении и Гордон. Он акцентировал, что пытался связаться с журналисткой после ее сообщения о предполагаемом иске. По словам Гордона, он не судится с журналистами и в данном случае ответчиком в суде будет Балашов.

"Что за история произошла? Есть такой гражданин Балашов, который позволил себе в мой адрес не просто некорректные, лживые, пропитанные насквозь ложью высказывания. Вам в интервью на 5 канале и у себя в блоге он рассказал, что я являюсь агентом КГБ и агентом Виктора Медведчука. Поскольку я никогда не являюсь и не являлся агентом КГБ и не знаю господина Медведчука вообще, и не являюсь его агентом, я счел нужным обратиться в суд. Где выставил два иска по миллиону гривен. Этого гражданина я порву в судах. Он много чего наговорил и получит по заслугам. Но я никогда не имел намерений судиться с вами, уважаемая Янина", - заявил Гордон.

Напомним, Соколова ранее огорошила социальные сети исповедью, что семь месяцев назад у нее диагностировали рак.

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