Главные новости 9 июля: агитационный тур Савченко в ОРДЛО и обращение Малахова к Зеленскому

Надежда Савченко / Facebook нардепа

Ведущий и лицо канала Россия 1 Андрей Малахов обратился к президенту Владимиру Зеленскому после того, как был отменен российского-украинский телемост Надо поговорить.

Скандальный нардеп Надежда Савченко собралась в агитационный тур в оккупированные боевиками районы Донбасса

Обращение Малахова к Зеленскому

Андрей Малахов выложил на свою страницу в Instagram видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В ролике телеведущий в несколько патетическом тоне попросил главу страны сделать все возможное, чтобы журналисты телеканала NewsOne и члены их семей не пострадали от представителей украинского общества, возмущенных идеей телемоста между Киевом и Москвой. Более того, Малахов утверждал, что организаторы Надо поговорить с российской стороны желали "сделать из него праздник улыбок и счастья".

Надежда Савченко, скандально известный нардеп, баллотирующаяся на досрочных выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу №51 на Донетчине, собралась самолично агитировать и на временно оккупированной боевиками части Донбасса - в городе Горловка

Савченко утверждает, что в штабе ООС она уже получила пропуск, который необходим для пересечения линии разграничения. Второй необходимый документ - пропуск от СБУ - еще оформляется.