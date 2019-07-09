Андрей Малахов возопил к Зеленскому после отмены телемоста NewsOne: опубликовано видео

9 июля 2019, 08:14

Лицо пропагандистского канала Россия 1 решило обратиться к президенту Украины самолично

Малахов
Андрей Малахов / МедиаНяня

Андрей Малахов, российская телезвезда и одно из лиц пропагандистского канала Россия 1, публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому после того, как был отменен резонансный и скандальный телемост Надо поговорить! между Россией и Украиной.

Каналом для своего видеообращения к Зеленскому он выбрал социальную сеть Instagram. По словам Малахова, он никак не мог себе выстроить картину, при которой идея проведения "гуманитарного телемоста" закончится угрозами в адрес журналистов канала NewsOne.

Кроме того, Малахов попросил Зеленского сделать все возможное, чтобы журналисты и члены их семей не пострадали.

"Все, что я хотел, соглашаясь работать во время этого исторического телемоста — это показать и рассказать людям, что мы читали, что мы слушали, что мы смотрели, что мы носили, что мы ели эти пять лет, когда мы не общаемся между собой", − заявил он.

Более того, Малахов утверждает, что организаторы телемоста с российской стороны желали сделать из него "праздник улыбок и счастья".

Напомним, 7 июля главный российский телепропагандист Дмитрий Киселев анонсировал проведения телемоста между каналами Россия24 и Newsone

Немногим позднее президент Владимир Зеленский записал специальное видеообращение к украинцам по этому поводу. В нем он крайне невысоко  оценил идею телемоста с РФ, назвав его дешевой "пиар-акцией" и пригласил Владимир Путина на встречу в Минск. 

Затем, руководство телеканала NewsOne приняли решение о судьбе скандального телемоста. а глава Генпрокуратуры Юрий Луценко заявил об открытии дела о госизмене из-за телемоста и о вызове на допрос владельца холдинга, в который входит этот телеканал - Тараса Козака. Другой известный российский телепропагандист Владимир Соловьев ощетинился на Зеленского из-за телемоста и назвал главу Украины "держимордой и душителем свободы".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Андрей Малахов Россия 24 NewsOne телемост Надо поговорить
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:49
Грозы и дожди: синоптики предупредили, где ожидать непогоду
08:38
Рулевой Слуги народа объяснил, почему разговаривает на русском Видео
08:26
Коварные игры Кремля: почему Зеленскому нельзя соглашаться на условия Путина мнение
08:14
Андрей Малахов возопил к Зеленскому после отмены телемоста NewsOne: опубликовано видео Видео
08:12
В Херсоне неизвестные подожгли авто помощницы кандидата в нардепы от Слуги народа
07:48
Личным примером: Савченко собралась агитировать за себя на оккупированном Донбассе
07:37
"Супер ягодица": Слава Каминская раздразнила поклонников упругими формами
07:29
Кто придумал телемост между Украиной и Россией и как он ударит по Зеленскому мнение
07:15
День Петра и Павла: когда и как отмечать этот праздник Видео
06:51
Медведчук – троянский конь Путина, которого нужно отправить на скотобойню мнение
06:29
Молодая любовница и возвращение в Украину: астролог рассказал, что ждет Виктора Януковича
06:16
Судный день 12 июля подтвердился: из вулкана "выскочит" смертоносная планета Нибиру - уфологи
06:01
Названы самые полезные летние ягоды Видео
05:27
Секрет Большого Сфинкса раскрыт: ученые нашли тайную дверь "лабиринта ответов" Видео
05:09
Катастрофы и бедствия: в ООН предупредили о смертельной опасности климатического кризиса Видео
04:24
"Е*аный чай": пьяненькая Софи Тернер вызвала фурор во время медового месяца Видео
03:54
Ученые рассказали, почему и как женщины регулярно видят эротические сны
03:06
Тренер Лиона уволен за откровенные приставания к подопечным
02:53
Доигралась до приступа: Женщина пошла на секс-фестиваль свингеров и получила инфаркт
02:01
Эксперт рассказал, откуда начнется новый глобальный кризис
01:12
Стало известно, как шоколад борется с самым опасным жиром Видео
00:34
Российские спортсменки показали груди на пляже
00:15
Выходные в июле: сколько дней отдыхают украинцы
08 июля, понедельник
23:57
Россия через Крымский мост направила военный корабль к берегам Украины: что известно
23:46
Супрун напророчила смерть тем, кто будет смотреть телемост с Россией Видео
23:27
Нетипичная погода: синоптики предупредили украинцев об аномалиях на этой неделе Видео
23:07
Чипировали? Раскрыт секрет таинственных браслетов Зеленского Фото Видео
22:46
Взрыв адской комбинации: астрологи предупредили об опасностях на этой неделе Видео
22:23
"Нет проблемы": Зеленский пообещал жителям Донбасса русский язык
21:55
Взрыв в Киеве: в полиции назвали число погибших. Фото 18+
21:41
Крутое унижение: воспитательница в детсаду заставила ребенка слопать еду с пола
21:29
Зеленский уточнил, когда едет в США на рандеву с Трампом
21:28
В ЕС выдвинули Украине условия для получения помощи на полмиллиарда евро Видео
20:55
Лукашенко благословил Зеленского на встречу с Путиным в Минске Видео
20:52
Эксперт оценил перспективы Зеленского на грядущем саммите Украина-ЕС
20:32
У офиса NewsOne устроили акцию протеста из-за скандального телемоста с РФ Видео
19:59
Кандидат от Слуги народа заявила о незаконном исключении из списка и пожаловалась на угрозы Видео
19:48
Порнозвезда засветила свою громадную грудь и тело в откровенном белье Фото
19:35
В Грузии рассказали о судьбе телеведущего, обложившего Путина трехэтажным матом в эфире Видео
19:24
"Володя – п*зда моржовая": в Госдуме придумали наказание для Габунии и Грузии за непочтительность к Путину Видео
19:12
Санкции, война и евроинтеграция: тезисы выступления Зеленского на саммите Украина-ЕС
18:55
Зеленский рассказал, когда закончится война на Донбассе
18:53
Экс-врач Уотфорда найден мертвым в своем доме
18:40
Снятие блокады с Донбасса: Зеленский выдвинул Путину встречное условие
18:33
"Проукраинский маньяк": Туск извинился перед украинцами Видео
18:29
15-летняя Гауфф не сумела выйти в четвертьфинал Уимблдона
18:05
Большая маленькая ложь 2 сезон 6 серия: новый трейлер онлайн Видео
18:01
Китайские клубы совершили три многомиллионых трансфера за день
17:48
В РФ не отказались от идеи телемоста с Украиной и предложили новый формат Видео
17:45
Ястремская проиграла в 1/8 финала Уимблдона
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять