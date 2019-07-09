Андрей Малахов возопил к Зеленскому после отмены телемоста NewsOne: опубликовано видео

Андрей Малахов / МедиаНяня

Андрей Малахов, российская телезвезда и одно из лиц пропагандистского канала Россия 1, публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому после того, как был отменен резонансный и скандальный телемост Надо поговорить! между Россией и Украиной.

Каналом для своего видеообращения к Зеленскому он выбрал социальную сеть Instagram. По словам Малахова, он никак не мог себе выстроить картину, при которой идея проведения "гуманитарного телемоста" закончится угрозами в адрес журналистов канала NewsOne.

Кроме того, Малахов попросил Зеленского сделать все возможное, чтобы журналисты и члены их семей не пострадали.

"Все, что я хотел, соглашаясь работать во время этого исторического телемоста — это показать и рассказать людям, что мы читали, что мы слушали, что мы смотрели, что мы носили, что мы ели эти пять лет, когда мы не общаемся между собой", − заявил он.

Более того, Малахов утверждает, что организаторы телемоста с российской стороны желали сделать из него "праздник улыбок и счастья".

Напомним, 7 июля главный российский телепропагандист Дмитрий Киселев анонсировал проведения телемоста между каналами Россия24 и Newsone.

Немногим позднее президент Владимир Зеленский записал специальное видеообращение к украинцам по этому поводу. В нем он крайне невысоко оценил идею телемоста с РФ, назвав его дешевой "пиар-акцией" и пригласил Владимир Путина на встречу в Минск.

Затем, руководство телеканала NewsOne приняли решение о судьбе скандального телемоста. а глава Генпрокуратуры Юрий Луценко заявил об открытии дела о госизмене из-за телемоста и о вызове на допрос владельца холдинга, в который входит этот телеканал - Тараса Козака. Другой известный российский телепропагандист Владимир Соловьев ощетинился на Зеленского из-за телемоста и назвал главу Украины "держимордой и душителем свободы".