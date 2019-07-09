Государство потратит на "Минстець" более полумиллиарда гривен

9 июля 2019, 11:30

Больше всего средств будет израсходовано на производство и распространение социальной рекламы.

Юрий Стець 01
Министр информационной политики Юрий Стець / УНИАН

Расходы Министерства информационной политики бюджетных средств на защиту информационного пространства с 2017 года достигли 401 миллиона гривен.

Как отмечает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, в 2017 году для ведомства впервые была введена статья бюджета "Осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства". В том же году в рамках данной статьи министерство потратило 33,6 млн гривен.

Уже в 2018 году расходы на защиту информационного пространства выросли более чем в 10 раз и составили 358,3 млн гривен. С начала 2019 года по данной статье было потрачено 9,1 миллиона гривен, при этом к концу года в министерстве планируют потратить 100 миллионов. Таким образом, общие затраты государства на Министерство информационной политики составят 545 миллионов гривен.

Читайте такжеМинистр информполитики Стець написал заявление об оставкеСогласно отчету об исполнении бюджетной программы за 2018 год, больше всего было потрачено на производство и распространение социальной рекламы различных форматов — 164,5 млн грн. Другие 124,3 млн грн потратили на размещение информации на защиту национальных интересов в отечественных и иностранных СМИ. Проведение различных публичных мероприятий как в Украине, так и за ее пределами, обошлось в 51,5 млн грн, пишет ЭП.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Министерство информационной политики заказало рекламу на американском телеканале CNN на сумму 15,4 млн гривен.

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