"Это был суд над Украиной и украинцами": соцсети комментируют срок Виталия Маркива

Украинцы возмущаются приговором итальянского суда по атошнику-добровольцу.
Сегодня, 12 июля, суд в Италии вынес приговор атошнику Виталию Маркиву, которого обвиняли в смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова в 2014 году на Донбасе.
Вердиктом суда Маркиву дали 24 года. При этом прокурор само обвинение просило у суда на семь лет меньше - 17 лет.
Обвинение предложило учесть отсутствие судимостей у Маркива и его хорошее поведение под арестом и сократить срок заключения до 16 лет, и добавить к ним 1 год за посягательство на убийство французского репортера, который был в зоне боевых действий вместе с Роккелли.
В соцсетях комментируют вердикт итальянского суда.
Общественный активист и координатор комитета Евромайдан-Рим Олесь Городецкий считает, что правосудием решение назвать тяжело.
Председатель Организации украинских националистов Богдан Червак отмечает, что обвинение итальянского суда является абсурдным.
"Добровольца, бойца Нацгвардии обвинили в убийстве российских журналистов, в 2014 году, когда началась горячая фаза войны, в обозе оккупационной армии приехали на украинском Донбасс. Что они там делали? Для чего приехали? Почему суд не дал ответов на эти вопросы? Это не суд на Маркивым, это был суд над Украиной и украинцами. В Италии нет правосудия! Продались Москве с потрохами. Ни чести, ни совести. Теперь не только в Московии, но и в Италии есть украинский пленник, которого будем освобождать!", - написал Червак.
Журналист Виктор Трегубов удивлен решением суда и тем, что получил Маркив срок даже больший, чем просило обвинение.
"Так. Я в а*уе, ребята. То есть я могу понять, когда в РФ садят "потому что гладиолус".
Но когда итальянцы впаивают чуваку срок больше, чем просила прокуратура, позиционируя случайную гибель при обстреле как намеренное убийство, а его - как виноватого (хоть он физически не мог иметь отношение к этому обстрелу) - у меня уже не сходится. Тут, наверное, нужно что-то делать нашей диаспоре", - считает журналист.
Глава МВД Арсен Аваков назвал решение итальянского суда "позорным" и пообщеал, что оно будет опротестовано.
Виталий Маркив: кто он и за что его осудили
заместитель командира взвода 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталий Маркив был задержан итальянскими правоохранителями в городе Болонья в середине лета 2017 года.
Суд по делу 29-летнего украинского нацгвардейца стартовал в итальянском городе Павия 6 июля 2018 года. Сторона обвинения утверждала, что именно Маркив причастен к убийству фоторепортера Андреа Роккелли, его переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года неподалеку от города Славянск Донецкой области.
По утверждению стороны обвинения, Андреа Роккелли и его напарник россиянин Андрей Миронов погибли в результате выстрелов со стороны горы Карачун, места дислокации украинских войск.
По версии итальянских следователей, Маркив, находясь на горе Карачун, передал ВСУ информацию о пребывании Рокелли и Миронова, которые погибли в результате минометного обстрела на территории, которая тогда контролировалась боевиками. Единственный уцелевший журналист Уильям Рогелон стал ключевым свидетелем по делу.
В то же время в Генпрокуратуре Украины заявляли, что, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.
12 июля Виталий Маркив был осужден судом Италии на 24 года лишения свободы.
Стоит отметить, что это больший срок, чем просил прокурор - он требовал 17 лет заключения для атошника.
В последнем слове Маркив пообещал "и дальше защищать Украину".
Суд огласил решение без мотивировочной части. Кроме того, Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.