"Это был суд над Украиной и украинцами": соцсети комментируют срок Виталия Маркива

Виталий Маркив в итальянском суде / Олесь Городецький

Сегодня, 12 июля, суд в Италии вынес приговор атошнику Виталию Маркиву, которого обвиняли в смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова в 2014 году на Донбасе.

Вердиктом суда Маркиву дали 24 года. При этом прокурор само обвинение просило у суда на семь лет меньше - 17 лет.

Обвинение предложило учесть отсутствие судимостей у Маркива и его хорошее поведение под арестом и сократить срок заключения до 16 лет, и добавить к ним 1 год за посягательство на убийство французского репортера, который был в зоне боевых действий вместе с Роккелли.

В соцсетях комментируют вердикт итальянского суда.

Общественный активист и координатор комитета Евромайдан-Рим Олесь Городецкий считает, что правосудием решение назвать тяжело.

Председатель Организации украинских националистов Богдан Червак отмечает, что обвинение итальянского суда является абсурдным.

"Добровольца, бойца Нацгвардии обвинили в убийстве российских журналистов, в 2014 году, когда началась горячая фаза войны, в обозе оккупационной армии приехали на украинском Донбасс. Что они там делали? Для чего приехали? Почему суд не дал ответов на эти вопросы? Это не суд на Маркивым, это был суд над Украиной и украинцами. В Италии нет правосудия! Продались Москве с потрохами. Ни чести, ни совести. Теперь не только в Московии, но и в Италии есть украинский пленник, которого будем освобождать!", - написал Червак.

Журналист Виктор Трегубов удивлен решением суда и тем, что получил Маркив срок даже больший, чем просило обвинение.

"Так. Я в а*уе, ребята. То есть я могу понять, когда в РФ садят "потому что гладиолус".

Но когда итальянцы впаивают чуваку срок больше, чем просила прокуратура, позиционируя случайную гибель при обстреле как намеренное убийство, а его - как виноватого (хоть он физически не мог иметь отношение к этому обстрелу) - у меня уже не сходится. Тут, наверное, нужно что-то делать нашей диаспоре", - считает журналист.

Глава МВД Арсен Аваков назвал решение итальянского суда "позорным" и пообщеал, что оно будет опротестовано.