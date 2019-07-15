Отравление в лагере под Одессой: 53 ребенка подхватили дизентерию

У воспитанников лагеря диагностировали дизентерию / УНИАН

У 53 пациентов, поступивших с симптомами отравления из Сергеевского оздоровительного лагеря, в Белгород-Днестровской райбольнице диагностировали дизентерию Флекснера.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на главного врача медучреждения Игоря Десятника, сотрудники лаборатории выехали в лагерь, чтобы дообследовать детей, которые еще отдыхают в учреждении.

"У пациентов, по данным лабораторной службы больницы, высеяны бактерии Флекснера. Один из наших врачей и работники лаборатории выехали сегодня в Сергеевский оздоровительный лагерь, где проводят дообследование 150 детей, которые в нем отдыхают", - сообщил главврач.

В больнице сообщили, что к ним 11 июля поступили 53 подростка в возрасте 10-15 лет и трое взрослых с жалобами на недомогание, повышенную температуру, у некоторых были рвота и понос. По причине многочисленности их разместили в различные медучреждения города.

Сейчас в больнице продолжают лечиться 13 детей и один взрослый пациент. В оздоровительном лагере в целях безопасности проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, массовое отравление произошло в ГП Оздоровительно-спортивный лагерь Медик – 2 Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану.