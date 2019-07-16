У Зеленского хотят ликвидировать "МинСтець"

16 июля 2019, 01:19

Команда президента планирует "перезагрузить МИП в ноль"

Никита Потураев
Никита Потураев / Радио Свобода

В Украине планируют ликвидировать Министерство информационной политики, а также объединить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания. Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев.

Команда президента планирует "перезагрузить МИП в ноль", цитирует Детектор медиа Потураева.

По его словам, в планах президентской команды - объединение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (независимый регуляторный орган) и Государственного комитета телевидения и радиовещания (орган исполнительной власти).

"У нас есть идея объединения Госкомтелерадио и Нацсовета. Потому что у Госкомтелерадио мало хозяйственных функций. Надо укрепить, в том числе и финансово, личный состав. Также мы должны обеспечить независимость регулятора", - сказал он.

Причем объединить Нацсовет и Госкомтелерадио планируют путем изменений в Конституцию. При этом, по мнению Потураева, регулятор должен оставаться конституционным органом.

Кроме того, сейчас в команде президента обсуждают возможности изменения квотного принципа формирования Нацсовета. В частности, по трое членов регулятора могут назначать президент, парламент и Кабмин. Однако окончательное решение еще не согласовано.

Потураев также добавил, что у обновленного регулятора должны быть расширены функции.

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Владимир Зеленский Госкомтелерадио МинСтець Никита Потураев
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