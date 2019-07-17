До выборов - занят: у Порошенко объяснили, почему он не идет на допрос в ГБР

Петр Порошенко / facebook.com/petroporoshenko

Адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань утверждает, что его клиент не получал повесток на допрос в Государственное бюро расследований. Также он просит ведомство в случае необходимости назначать дату допроса после 21 июля.

Как пишет Головань в своем блоге на Украинской правде, в связи с парламентской кампанией до 21 июля Петр Порошенко часто находится за пределами Киева и "не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят в деятельности, связанной с выборами".

Адвокат также обратился к следователю с просьбой назначить дату допроса после парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.

Головань направил письмо в ГБР / Украинская правда

Как известно, ГБР занимается, расследованием коррупционных преступлений бывшего гаранта.

15 июля в ГБР сообщили, что представители партии экс-президента Петра Порошенко с титушками захватили офис ведомства.