Это было в прошлой жизни: Вакарчук рассказал о своих контактах с Зеленским

Вакарчук часто пересекался с Зеленским на заре своей карьеры / Громадське

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал о своих взаимоотношениях с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, они общались несколько лет назад.

"Я видел его последний раз года 2-3 назад", – сказал Вакарчук в интерью Громадскому и уточнил, что с тех пор они не общались.

При этом лидер "Голоса" добавил, что ранее пересекался с Зеленским достаточно часто, поскольку они начинали свою деятельность примерно в одно и то же время.

"Поэтому, безусловно, мы виделись десятки раз. Последний раз мы пересекались по работе. Мы встретились, когда "Кварталу" были нужны авторские права на какую-то из наших песен. Это было очень давно, в прошлой жизни", – резюмировал Вакарчук.

Напомним, как считает политтехнолог Сергей Гайдай, Слуге народа придется либо объединяться с Батькивщиной, либо договариваться с Голосом. Все остальные партии токсичны для Зеленского.