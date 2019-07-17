Обиженный "разбойник" Годунок подаст на Зеленского в суд: требует моральной компенсации

Ярослав Годунок пообещал подать в суд на Зеленского / facebook/Ярослав Годунок

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок, которого 10 июля Владимир Зеленский выгнал из совещания, назвав разбойником, заявил, что подаст в суд на президента за "оскорбление чести и достоинства".

"Планирую подавать (в суд - ред.) 100%. Собираюсь в пятницу (19 июля - ред.) в Печерский или Оболонский суд - в зависимости от того, где работает человек, или где проживает", - сообщил Годунок УНН.

Годунок заявил, что будет требовать публичных извинений, 1 гривну компенсации морального вреда, а также содействия президента "в строительстве объездной дороги, детского сада, школы и больницы".

Как позже выяснилось, на выборах Годунок голосовал за Зеленского и публично заявил об этом в соцсети.

Напомним, ранее Годунок назвал Зеленского "хамлом".