28 июля Украина будет отмечать 1031-летие крещения Украины-Руси / УНИАН

В 2019 году в Киеве пройдет первый Украинский крестный ход – его проведет Православаная церковь Украины.

Как сообщает прес-служба ПЦУ, ход запланирован на 28 июля – день 1031-летия крещения Украины-Руси. Крестный ход в Киеве начнется в 08:30 на территории Софийского собора. Возглавит шествие митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"28 июля мы будем праздновать 1031-летие крещения Украины-Руси в своей независимой объединенной поместной Православной церкви Украины", - говорится в сообщении ПЦУ.

Как известно, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

Напомним, недавно в Православной церкви Украины заявили, что решили не применять дополнительных санкций против почетного патриарха Филарета из-за того, что это противоречит ее принципам.