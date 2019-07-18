В Киеве пройдет первый Украинский крестный ход

18 июля 2019, 13:22

Крестный ход-2019 запланирован на 28 июля – день 1031-летия крещения Украины-Руси.

Крестный ход, Владимирскся горка 03
28 июля Украина будет отмечать 1031-летие крещения Украины-Руси / УНИАН

В 2019 году в Киеве пройдет первый Украинский крестный ход – его проведет Православаная церковь Украины.

Как сообщает прес-служба ПЦУ, ход запланирован на 28 июля – день 1031-летия крещения Украины-Руси. Крестный ход в Киеве начнется в 08:30 на территории Софийского собора. Возглавит шествие митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"28 июля мы будем праздновать 1031-летие крещения Украины-Руси в своей независимой объединенной поместной Православной церкви Украины", - говорится в сообщении ПЦУ. 

Как известно, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

Напомним, недавно в Православной церкви Украины заявили, что решили не применять дополнительных санкций против почетного патриарха Филарета из-за того, что это противоречит ее принципам.

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Киев Крестный ход ПЦУ новости Украины
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