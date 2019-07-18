Не насильственная смерть: в полиции раскрыли детали гибели ведущего в Одессе

Евгений Щербаков выпал с 17 этажа / instagram/isherbakovofficial

В Нацполиции Одесской области начали расследование по факту гибели 29-летнего Евгения Щербакова. Парень выпал с окна 17 этажа, прибывшие медики сумели лишь констатировать смерть.

Изначально рассматривалась версия о самоубийстве, однако в сети друзья ведущего опровергли такое предположение – мол, Женя собирался жить еще долго. Начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Любовь Гордиевская отметила, что следов насильственной смерти не нашли, передает Униан.

"Каких-либо явных телесных повреждений, которые бы свидетельствовали о насильственной смерти, не обнаружено. По предварительным данным, мужчина, прибывший в Одессу из другого города, упал с высоты случайно…", - сказала Гордиевская.

По данным полиции, квартира, в которой находился Щербаков, была арендована. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Тело направлено на экспертизу.

Щербаков был известным ведущим, КВНщиком, конферансье, шоуменом. Он — участник проектов Импровизация ведущих, Прожарка, ДОМ-2.

Прощаться с Женей будут в Днепре, откуда парень был родом.

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