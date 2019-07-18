Погибший в Одессе ведущий предсказал свою смерть: при чем тут масоны и магия чисел

Евгений Щербаков погиб, упав с 17 этажа / instagram/isherbakovofficial

Погибший 17 июля в Одессе 29-летний ведущий Евгений Щербаков предсказал свою смерть.

Еще 7 июля в своем Telegram-канале Публичный масон он написал сообщение, что у него есть странное предчувствие, что что-то произойдет 17 июля.

"Не знаю, что именно, но что-то точно ждет меня семнадцатого июля... Возможно, в 7:50. Я не случайно родился здесь и сейчас. Случайности бывают только в игровых автоматах (для красоты фразы сказал), в природе случайностей не бывает. Все так, как должно быть", - написал тогда Щербаков.

За два дня до смерти 15 июля Щербаков отметился странной записью, сообщив, что ощущает себя не таким, как все.

"Может прозвучать странно... Но я себя ощущаю не таким, как все. Вообще все. Другим", - писал Женя.

Отметим, что Щербаков погиб 17 июля – его тело обнаружили около 7 утра во дворе Шестой жемчужины, на Гагаринском плато, в Одессе.

Щербаков был известным ведущим, КВНщиком, конферансье, шоуменом, а также участником проектов Импровизация ведущих, Прожарка, ДОМ-2.

Прощаться с Женей будут в Днепре, откуда парень был родом. К слову, его брат Сергей Щербаков написал скорбящий комментарий к последнему фото Жени в Instagram.

"Братик… Как же так... У нас разница почти 20 лет… Не мне же тебя хоронить... Как же так...", - написал Сергей.

Заметили мистику в гибели Жени и пользователи Instagram – они обратили внимание на магию чисел: именно 7 числа о написал пост-предсказание, 17.07 он умер, его тело нашли в 7 утра. Кроме того, в своей электронной почте Женя писал isherbakovg1707@gmail.com.

"Жемчужина "6", возраст 29, родился 1990, погиб 2019. Итого шестерки... 17.07 дата, время 7, этаж 17. Итого семерки... Мистика какая-то", - написала _7s.v.s.7_.

"Почитала я телеграм канал... Уже там заметны странности в поведении. Создан 5 июля. Чтоб привлечь внимание. Но видимо, никто так и не разглядел что с ним творилось внутри и не помог. Человек на публике может быть самым жизнерадостным, но никто не знает с какими мыслями человек засыпает. Очень жаль родных...", - отметила kiraberseneva.

"Я просто в шоке, почему близкое окружение не заметило эти изменения в поведении? Почитала все посты из его телеграмм канала, опрос про смерть, то, что он начал читать китайскую книгу перемен, автор которой был репрессирован, про точную дату и время случившегося (7.50 и 17)… Ему нужна была помощь. Светлая память", - заметила natidomini.

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