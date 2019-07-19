Оторвать от "русского мира": журналист рассказал, как украинизировать Донбасс

Журналист рассказал, как украинизировать Донбасс

Украине необходимо не украинизировать, а европеизировать Донбасс, заявил известный журналист и телеведущий Евгений Киселев.

"Оторвать его от "русского мира", под которым я лично понимаю не русский язык и русскую культуру, а худшие русские политические традиции: презрение к правам и свободам граждан, неуважение к закону, торжество права сильного, коррупцию, ксенофобию, нетерпимость к инакомыслию", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

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Он также спрогнозировал, что украинский язык и украинская культура постепенно сами по себе распространятся на Донбассе точно так же, как они в разы укрепили свои позиции за последние десять лет в Киеве.

"Когда я переехал сюда жить и работать в 2008 году, большинство моих тогдашних молодых коллег-журналистов как минимум в быту были в основном русскоязычными. Спустя десять лет их нынешние ровесники почти все – украиномовные", - добавил Киселев.

Напомним, ранее Киселев рассказал о вероятных сюрпризах на выборах.