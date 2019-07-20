На Ровенщине отец и сын погибли страшной смертью

На Ровенщине в озере утонули мужчина и его сын / kyiv.dsns.gov.ua

В пятницу вечером, 19 июля, в селе Глинск Здолбуновского района Ровненской области в озере утонули отец и сын.

Страшная трагедия произошла около 18:00, тела погибших подняли на поверхность водолазы, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины на Ровенщине.

По данным ведомства, погибли жители Ровно — мужчина, 1970 года рождения, и мальчик, 2011 г.р.

Руководитель Ровенской областной коммунальной аварийно-спасательной службы на водных объектах Анатолий Якимчук сообщил, что отец и сын могли утонуть из-за водоворота, пишет УНИАН.

"…предварительно установлено, что мужчина во время отдыха в озере взял сына на плечи. Оба попали в водоворот, откуда выбраться живыми уже не смогли", — отметил он.

Ранее сообщилось, что в селе Щербаки Киевской области в затопленном карьере утонули священник и его дочь. Правоохранители выяснили, что священнослужитель с дочерью пошел прогуляться, их начал искать старший сын священника и увидел в воде.