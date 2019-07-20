Разведка ВСУ проверяет: в Чернобыльской зоне замечены российские войска

Российские войска могут находиться на границе Украины и Беларуси / Reuters

В Вооруженных силах Украины появилась информация о многочисленном присутствии в белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения солдат и военной техники РФ.

"…факт присутствия российских войск возле северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется", - сообщает в Facebook пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады.

Уточняется, что в социальных сетях получила массовое распространение информация о наличии вблизи украинско-белорусской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения российских войск. Данные факты уже доложены командованию ВСУ.

"В случае подтверждения 61 опебр готова за считанные минуты приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору", — заверили в бригаде.

Информацию проверяют "соответствующие органы разведки". В частности, речь идет о заявлении волонтера и активиста Владимира Мартынюка. Он утверждает, что военнослужащие РФ разговаривают с белорусами и заверяют в частной беседе, что намерены быстро занять Киев.

Напомним, в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС могут проходить учения Евросоюза и НАТО.