Аналитик дал оптимистичный прогноз по Крымскому мосту

22 июля 2019, 01:22

Вопрос возвращения Крыма гораздо более сложный, чем вопрос реинтеграции Донбасса, полагает эксперт.

Крымский мост — Крымский мост может выстоять, полагает аналитик
Крымский мост может выстоять, полагает аналитик / Most.Life

Журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселев считает, что Крымский мост (Керченский мост), построенный Россией через Керченский пролив в захваченный Крым, может выстоять.

Украине нужно будет думать, что делать с Керченским мостом после возвращения под контроль Крыма, рассказал эксперт на чате в Главреде.

По словам собеседника, вопрос о том, как вернуть Крым — серьезный, и он гораздо более сложный и существенный, чем вопрос о реинтеграции захваченной части Донбасса.

"...полагаю, что в свое время, когда только начиналось это строительство, и когда его критики в Украине предсказывали, что этот мост… рухнет, они порой основывались на прежних, возможно, устаревших представлениях о том, как можно возводить подобного рода сооружения в проблемных, с геодезической и геологической точки зрения, регионах планеты", — отметил ведущий.

Читайте также"Не устоит, рухнет": журналист рассказал, что Украине делать с Крымским мостомАналитик полагает, что "прогресс науки и техники позволяет такой мост построить с тем, чтобы он не разделил судьбу того моста, который пытались создать немцы во времена, когда Таманский полуостров и Крым были оккупированы Вермахтом".

"…Тогда действительно была попытка построить мост, который был снесен первым же ледоходом уже после войны…", — добавил он.

Напомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015 года. Весной 2018-го — 15 мая — прошло открытие автодорожной части сооружения. СМИ писали, что при строительстве Керченского моста допустили ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

Российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг утверждал, что эксплуатация железной дороги на Крымском мосту начнется в декабре 2019 года.

Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Керченский мост смещается.

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Россия Крым Евгений Киселев Керченский мост Крымский мост новости Украины
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