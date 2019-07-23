День независимости и мини-отпуск: сколько дней отдыхают украинцы в августе-2019

В августе украинцы будут праздновать День независимости.
В августе 2019 года украинцы получат на 1 выходной день больше, чем в обычный месяц.
Дополнительный выходной выпадает из-за празднования Дня независимости в Украине 24 августа.
Поэтому в августе украинцы получат своеобразный мини-отпуск: выходные дни будут 24, 25 и 26 августа.
В соответствии с нормами, утвержденными Кабинетом министров в постановлении №7 от 10 января 2019 года, в последний летний месяц будет 21 рабочий день и 10 выходных.
Кроме того, предпраздничный день 23 августа будет укороченным на 1 час.
Напомним, ранее синоптик дал прогноз по Украине на август.