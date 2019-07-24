"Черт из табакерки": Порошенко пытался повторить на выборах финт Кучмы - журналист

Петр Порошенко / president.gov.ua

При наличии политической воли можно юридически установить связь телеканалов NewsOne и 112 Украина с Виктором Медведчуком, заявил журналист и телеведущий Евгений Киселев.

"Я разговаривал с профессиональными экономистами и финансистами, которые понимают, как устроены разного рода сложные схемы, с помощью которых прячутся реальные владельцы и реальные бенефициары тех или иных компаний, не важно, чем они владеют – горнорудными предприятиями, сталелитейными комбинатами или телевизионными каналами. При желании все это можно установить, в том числе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами, что, разумеется, требует дипломатических усилий и переговоров", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Он высказал предположение, что Медведчук был нужен прежней власти, именно поэтому ему разрешили стать собственником этих информационных каналов.

Читайте также"Козел отпущения": эксперт рассказал, на какую должность метит Порошенко"До какого-то момента политтехнологи, работавшие на Банковую, хотели повторить сценарий 1999 года – сделать так, чтобы противником Порошенко во втором туре стал наименее приемлемый из всех сильных кандидатов, а именно – Юрий Бойко. Точно так же в 1999 году решалась задача не допустить противостояния во втором туре президентских выборов Александра Мороза и Леонида Кучмы", - подчеркнул журналист.

Он считает, что точно так же Порошенко собирался победить во втором туре Бойко, расколов антироссийский демократический электорат.

"Но тут, как черт из табакерки, выскочил Зеленский и попутал все планы. Вот и вся история. Я никого не осуждаю, потому что политика – это в том числе борьба за власть. Нельзя осуждать политиков за то, что они борются за власть. Порошенко боролся за власть. И я говорю об этом без всякого осуждения", - отметил Киселев.

Напомним, ранее Киселев спрогнозировал, когда закончится война на Донбассе.