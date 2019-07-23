Украина укрепила границу с Россией

Украина усилила границу / dpsu.gov.ua

Украинскую границу с Россией и Молдовой усилили современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля.

По информации, современные высокоэффективные комплексы TSA и RAPISCAN установленны в пунктах пропуска Большая Писаревка и Николаевка, что на границе с РФ, и в пункте пропуска Староказачье - на границе с Республикой Молдова.

Это зона ответственности Сумского, Черниговского и Белгород-Днестровского отрядо, сообщили в Государственной пограничной службе.

Стало известно, что благодаря этому оборудованию стало возможным выявление и пресечение попыток незаконного перемещения через государственную границу радиоактивных веществ и ядерных материалов.

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