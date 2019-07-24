"ЛНР" передала Украине 64 осужденных

Боевики "ЛНР" вернули в Украину 64 заключенных / facebook/DenysChernyshov.official

Террористическая организация "Луганская народная республика" передала Украине 64 заключенных, которые находились в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированных территориях Луганской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов.

"Сегодня, при содействии Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и лично Людмилы Денисовой, состоялась передача еще 64 осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украины территории Луганской области. Это уже шестая успешная передача заключенных с территории так называемой "ЛНР". В общем, с декабря 2018 перемещено 319 человек", - сказано в сообщении.

Напомним, с 2014 года на территорию, контролируемую правительством Украины, возвращено 554 человека, из которых 223 - из оккупированной части Донецкой области и 12 - АР Крым.

Сепаратисты передали Украине еще 64 заключенных / facebook/DenysChernyshov.official

Отметим, в мае "ЛНР" передала Украине 60 заключенных.

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