"ЛНР" передала Украине 60 заключенных

Денисова забрала заключенных с "ЛНР" / facebook.com/denisovaombudsman

24 мая боевики "ЛНР" передали Украине 60 граждан, которые находились в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированных территориях Луганской области, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Опять я на мосту в Счастье. Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", — уточнила в Facebook украинский омбудсмен.

Она добавила, что в течение 2014 – 2019 годов на подконтрольные Украине территории вернулись 454 осужденных.

"ЛНР" передали Украине 60 заключенных / facebook.com/denisovaombudsman

"С декабря 2018 года по май 2019 мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе. Всего (вместе с лицами, которые были переведены из оккупированной части Донецкой области) было перемещено 268 осужденных. Из них 46 человек уже освобождены. В течение 2014 — 2019 годов было перемещено 454 осужденных", — сообщила Людмила Денисова.

Напомним, ранее в Крыму освободили украинских рыбаков, которые были задержаны в сентябре 2018 года после того, как пришвартовались у села Стефановка Джанкойского района.

Также ранее ЛНР передала Украине еще 60 заключенных с оккупированного Донбасса.