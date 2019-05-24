"ЛНР" передала Украине 60 заключенных

60 граждан Украины на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления.
24 мая боевики "ЛНР" передали Украине 60 граждан, которые находились в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированных территориях Луганской области, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
"Опять я на мосту в Счастье. Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", — уточнила в Facebook украинский омбудсмен.
Она добавила, что в течение 2014 – 2019 годов на подконтрольные Украине территории вернулись 454 осужденных.
"С декабря 2018 года по май 2019 мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе. Всего (вместе с лицами, которые были переведены из оккупированной части Донецкой области) было перемещено 268 осужденных. Из них 46 человек уже освобождены. В течение 2014 — 2019 годов было перемещено 454 осужденных", — сообщила Людмила Денисова.
Напомним, ранее в Крыму освободили украинских рыбаков, которые были задержаны в сентябре 2018 года после того, как пришвартовались у села Стефановка Джанкойского района.
Также ранее ЛНР передала Украине еще 60 заключенных с оккупированного Донбасса.