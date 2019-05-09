В Крыму освободили захваченных украинских рыбаков

Российская береговая охрана / ru.wikipedia.org

В Крыму освободили украинских рыбаков, которые были задержаны в сентябре 2018 года после того, как пришвартовались у села Стефановка Джанкойского района.

В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины заявляли о том, что рыбаки попали на территорию Крыма из-за проблем с двигателем лодки.

Как говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена РФ Татьяны Москальковой, она "постоянно контролировала условия содержания и соблюдение прав граждан Украины".

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Она подчеркнула, что с большим удивлением восприняла слова уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой о ее участии в процессе возвращения моряков на родину.

"С искренним сожалением вынуждены констатировать, что подобные заявления это не соответствует действительности", - добавила Москалькова.

Напомним, а Азовском море сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали рыбаков, которые вышли в море с временно оккупированной территории Донбасса.