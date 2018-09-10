ФСБ задержала украинских моряков, решивших "подружиться с крымскими рыбаками"

ФСБ

Российские пограничники в аннексированном Крыму задержали двух граждан Украины - нетрезвых рыбаков, пришвартовавшихся к берегу полуострова.

Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ, передает "Интерфакс".

"Иностранные граждане задержаны в момент швартовки к российскому берегу на моторной лодке... У береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района", - сказано в сообщении.

По словам задержанных, они являются жителями украинского села Стрелковое. "Иностранные граждане сообщили что, выйдя на рыбалку, решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками", - сообщили пограничники.

На борту лодки было обнаружено около 20 килограммов рыбы.

Ранее в понедельник в ФСБ сообщили, что задержали в Смоленской области боевика ИГ Меджида Магомедова, который якобы по заданию СБУ и "Правого сектора" готовил убийство одного из главарей самопровозглашенной "ДНР".