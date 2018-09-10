ФСБ обвинила СБУ, ИГИЛ и "Правый сектор" в подготовке в терактов в РФ

Боевики ИГИЛ / Reuters

Сотрудники российской спецслужбы, ФСБ, в Смоленской области задержали участника террористической группировки "Исламское государство". Во время допроса тот рассказал, что Служба безопасности Украины помогала боевикам ИГИЛ организовывать теракты в России.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "РИА Новости" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"На территории Смоленской области задержан гражданин России Магомедов Меджид Габибулаевич, уроженец Дагестана, член организации "Исламское государство", который по заданию Службы безопасности Украины и руководителей "Правого сектора" планировал убийство одного из лидеров ополчения ДНР", — говорится в тексте.

Во время допроса Магомедов рассказала, что ездил в Украину, где познакомился и пообщался с представителями СБУ и "Правого сектора". Целью его визита было "решить вопросы по ресурсному обеспечению северокавказского бандподполья".

Далее, как утверждают в ФСБ, Магомедов получил от "украинских кураторов" задание ликвидировать одного из главарей "ДНР", находящегося в Смоленской области.

Во время задержания у Магомедова обнаружили взрывное устройство мощностью полтора килограмма в тротиловом эквиваленте, а также пистолет с глушителем. Он рассказал следователям, что СБУ помогает боевикам "Исламского государства" деньгами, а также предоставляет их оружием и взрывчаткой.

"Члены ИГ задействуются спецслужбами Украины для устранения лидеров ЛНР и ДНР", — заверили в ФСБ.

Напомним, ранее экс-агент ФСБ рассказал, как Россия осуществляет диверсии в Украине.