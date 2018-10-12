В Азовском море пограничники РФ задержали украинских рыбаков

РФ задержала украинских рыбаков / ru.wikipedia.org

В Азовском море сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали рыбаков, которые вышли в море с временно оккупированной территории Донбасса.

Украинские рыбаки были задержаны в Таганрогском заливе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных.

"Подконтрольные РФ самопровозглашенные органы, ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, выдвигают незаконные требования о взыскании денежных средств с рыбаков в пользу оккупационной администрации. Этим они заставляют людей рисковать и искать лучшего улова у берегов страны-агрессора, подвергаясь опасности быть задержанными представителями пограничной службы ФСБ РФ", - говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

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Украинских рыбаков задержали недалеко от населенного пункта Весело-Вознесенка (РФ). Они осуществляли лов рыбы на маломерном плавсредстве. В Таганрогский залив украинские рыбаки вышли из временно оккупированного населенного пункта Холодное.

"Пограничное управление ФСБ РФ сообщает об отсутствии разрешения у украинцев на вылов водных биологических ресурсов и открытии в отношении них дела об административных правонарушениях", - добавили в штабе ООС.

Напомним, ранее в ВМС заявили о том, что из-за российской угрозы на побережье Азовского моря будет украинская военная база.