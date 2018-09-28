В украинской разведке рассказали о планах России в Азовском море

Провокация РФ в Азовском море / Facebook

Российская Федерация развернула агрессивную кампанию противостояния Украине в азовской акватории ради дестабилизации ситуации в районах Бердянска и Мариуполя.

Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий в интервью проекту "Крым.Реалии"("Радио Свобода"). Кроме того, он озвучил конкретные планы РФ в Азовской акватории.

"Цели, которые преследует Россия – это не просто заблокировать или предпринять попытки, чтобы не было внешней торговли Украины с другими странами через Азовское море. Заблокировать Бердянск, Мариуполь [...] Это ведет к возможной дестабилизации ситуации среди населения этих районов", − отметил Скибицкий.

По предположению представителя ГУР, возможная угроза безработицы в этих портовых городах, а также другие мероприятия запустят процесс дестабилизации ситуации среди населения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт заявил о полной блокарде Россией акватории Азовского моря.