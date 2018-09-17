Провокации РФ в Азовском море: дипломат развеял миф о "внутренних водах Украины и России"

Провокация РФ в Азовском море / Фейсбук Б.Бабина

В соответствии с Договором между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, Азовское море состоит отдельно из внутренних вод Украины и отдельно из внутренних вод Российской Федерации, которые разграничиваются линией государственной границы.

"Это полностью и однозначно опровергает утверждение не только российских должностных лиц, но и, к сожалению, некоторых украинских, о том, что Азов — это "внутренние воды двух государств", — пишет представитель Украины по договорно-правовому оформлению государственной границы Украины (2011–2016), Чрезвычайный и Полномочный Посланник Украины Леонид Осаволюк в материале на zn.ua.

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Он отметил, что в Договоре закономерно есть положение о том, что линия государственной границы в Азовском море определяется двусторонним соглашением.

"Часто этим положением спекулируют, ведь такое соглашение нам не удалось заключить до 2014 г. А теперь, наверное, не удастся никогда. Но урегулированию подобных ситуаций помогает международное морское право. Статья 15 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., сторонами которой являются и Украина, и РФ, устанавливает, что до тех пор, пока не заключено двустороннее соглашение, ни одно из государств не имеет права распространять свое территориальное море за срединную линию. Но имеет такое право до срединной линии!" — подчеркивает эксперт.

Осаволюк добавил, что срединная линия есть и определена в строгом соответствии с нормами международного морского права обеими сторонами — Украиной и РФ.

Напомним, в июле в Раде предложили расторгнуть договор с Россией об Азовском море.

В свою очередь Павел Климкин заявил о том, что Украина поднимет вопрос о проведении в акватории Азовского моря границы с Россией.