"Никакие мы не свидетели!": моряки с российского танкера не приедут на допросы в Украину

Команда работает по контракту и не имеет отношения к инциденту в Керченском проливе, заявил капитан / Фото ГПСУ

Моряки российского танкера NEYMA, который был задержан в украинском порту Измаил Одесской области, не планируют являться на допросы в Украину. Об этом заявил капитан судна Илья Дробязко.

Команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года, цитируют Дробязко российские СМИ.

"Никакой я не свидетель по керченскому так называемому делу, почему я должен являться на допросы? Мы ничего не нарушали - ни украинских, ни российских законов", - заявил капитан.

По его словам, перед заходом в украинский порт все формальности были соблюдены, а именно - россияне оформили разовый переход.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года. 24 июля корабль зашел в порт Измаил под флагом РФ. СБУ обнародовала видео задержания российского корабля.

Читайте такжеАрест танкера - ошибка, которая усложнит возврат наших моряков - военный экспертПо информации РосСМИ, на судне такого типа могли находиться от 11 до 16 моряков. В то же время, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook снимок с 7 паспортами РФ. Позже стало известно, что экипаж танкера NEYMA отпустили домой.

Как известно, 25 ноября 2018 года, вопреки нормам международного морского права, РФ заблокировала движение украинских военных кораблей в Керченском проливе именно с помощью танкера NEYMA. В результате РФ захватила украинские военные корабли вместе с 24 членами экипажа.