"Боевые водолазы и спецконтроль": Зеленский запостил фото с одесского пляжа

Президент пожелал украинцам хороших выходных.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с одного из одесских пляжей.
При этом глава государства расположился на лежаке, а рядом с ним устроился глава Офиса президента Андрей Богдан.
"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж - через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - написал Зеленский в подписи к фото.
Напомним, ранее появились подробности визита Зеленского в Одессу.