"Боевые водолазы и спецконтроль": Зеленский запостил фото с одесского пляжа

Владимир Зеленский посетил Одессу / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с одного из одесских пляжей.

При этом глава государства расположился на лежаке, а рядом с ним устроился глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж - через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - написал Зеленский в подписи к фото.

Зеленский, Богдан / Фейсбук В.Зеленского

Напомним, ранее появились подробности визита Зеленского в Одессу.