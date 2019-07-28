Эксперт назвал серьезную опасность из-за Крымского моста

Керченский мост обеспечивает Крым как военную базу РФ, отметил бывший постоянный представитель президента Украины на полуострове.
Крымский мост, построенный Россией через Керченский пролив в захваченный Крым, создает возможности для обслуживания оккупантами на полуострове ядерного оружия.
Керченский мост имеет главное влияние не столько в экономической сфере, столько в военной, рассказал экс-постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук Борис Бабин в интервью Укринформу.
По словам собеседника, сооружение обеспечивает Крым как российскую военную базу.
"…Даже та же железнодорожная ветка,… она также касается не столько туристов. Ведь экспертной среде общеизвестно, что логистика перемещения и обслуживания ядерного оружия в РФ осуществляется именно железнодорожным транспортом", — отметил он.
Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что Киев имеет обоснованные подозрения о наличии в подконтрольном РФ Крыму российского ядерного оружия или готовой инфраструктуры для его размещения.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.