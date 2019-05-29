В Госдуме раскрыли планы насчет запуска поездов по Крымскому мосту: дата и маршруты

Крымский мост / Most.Life

На мосту, построенном Российской Федерацией в захваченный Крым (Крымский мост, Керченский мост) через Керченский пролив, первые поезда будут ездить по двум маршрутам — Симферополь — Москва и Севастополь — Санкт-Петербург.

В российском Министерстве транспорта решили, что поезда начнут ездить по Крымскому мосту в декабре 2019 года, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

По его словам, перед началом курортного сезона 2020 года оккупанты планируют открыть на Керченском мосту 11 железнодорожных маршрутов.

"…планируется запуск уже 11 маршрутов разной степени дальности по России, в том числе в Екатеринбург…", — сказал Ионин.

Напомним, РФ начала строить Крымский мост в апреле 2015 года. Весной 2018-го — 15 мая — прошло открытие автодорожной части сооружения. СМИ писали, что при строительстве моста допустили ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

Летом 2018 года на Керченском мосту началась укладка рельсов со стороны Кубани. Позже — 14 апреля 2019-го — рельсы начали укладывать со стороны Керчи.

Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Керченский мост смещается.

Журналистка Лариса Волошина говорила, что российские и израильские исследователи обнаружили сдвиг конструкций Крымского моста в разные стороны, искривление сооружения приведет к тому, что мост просто нельзя будет использовать, особенно если будет введена в строй железнодорожная колея.