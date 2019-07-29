"Товарища - выручай: В Одессе россиянин пытался "выкупить" друга, которого завернули таможенники

Момент задержания / пресс-служба Одесского погранотряда

В одесском аэропорту россиянин попытался за полторы тысячи долларов США "выкупить" у пограничников своего приятеля, который не прошел паспортный контроль и, соответственно, не был пропущен через госграницу.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Одесского погранотряда.

В результате прибывшего россиянина в Украину не пропустили, а в отношении его соотечественника-взяткодателя открыли уголовное производство по части 3 статьи 369 УК Украины. Соответствующие материалы уже переданы в военную прокуратуру и Нацполицию.

Напомним, что на Одесчине активисты в массовом порядке останавливали грузовики с российскими фурами – пытаясь таким способом добиться освобождения военных украинских моряков, захваченных в плен россиянами из Пограничного управления ФСБ после вооруженного столкновения 25 ноября в Азовском море.