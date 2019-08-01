Украэрорух обыскивали детективы НАБУ: названа причина

Детективы НАБУ обыскивали главный офис Украэроруха / Фейсбук Б.Санина

В четверг, 1 августа, детективы Национального антикоррупционного бюро проводили обыски в главном офисе Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух).

Обыски в офисе Украэроруха проводились на основании постановления Соломенского райсуда Киева в рамках дела, начатого по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, сообщили в госпредприятии.

Руководитель Украэроруха Александр Доценко сообщил, что обыски связаны с сотрудничеством в прошлом между предприятием и Платинум Банком.

"…мы полностью сотрудничаем с работниками Национального антикоррупционного бюро Украины и готовы всячески содействовать в проведении необходимых мероприятий для возможности возврата потерянных средств...", - утверждает управленец.

Напомним, в январе 2017 года Национальный банк Украины отнес Платинум Банк к категории неплатежеспособных. Позже было начато уголовное производство относительно сотрудничества Украэроруха под руководством Дмитрия Бабейчука с этим банком, поскольку в нем была размещена часть средств госпредприятия.