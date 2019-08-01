Выборы в Раду: Суд вынес по поводу пересчета голосов на Львовщине

Молоток / УНИАН

Восьмой апелляционный административный суд постановил провести пересчет голосов на выборах в Верховную Раду на шести участках в мажоритарном одномандатном округе № 119 на Львовщине.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале судебного учреждения.

По имеющимся данным, суд рассматривал апелляционные жалобы окружной комиссии № 119, а также кандидатов в нардепы Михаила Бондар и Ореста Кавецкого на решение Львовского окружного админсуда, который принял решение о пересчете голосов на шести участках в указанном округе.

Напомним, по состоянию на четверг, 1 августа, Центризбирком признал избранными уже 136 нардепов по мажоритарным округам. Позднее в ЦИК назвали примерную дату оглашения официальных результатов выборов в Верховную Раду.