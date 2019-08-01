Результаты выборов в Раду: в Центризбиркоме назвали примерную дату

Центризбирком / УНИАН

Официально результаты внеочередных выборов в Верховную Раду будут объявлены немного ранее крайнего срока, отведенного для этого согласно законодательству Украины (который истекает 5 августа).

Такое заявление сделала в четверг, 1 августа, глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

"Мы ожидаем, что результаты разбирательств апелляционных жалоб завершатся в течение следующих 2-3 дней, что позволит комиссии подвести итоги голосования, поскольку установленный законодательством срок истекает 5 августа… Будем надеяться, что мы сделаем это даже раньше, чем 5 августа", – резюмировала она.

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля 2019 года. Далее, согласно официальной статистике, с учетом выборов по одномандатным мажоритарным округам, политсила президента Владимира Зеленского, партия Слуга народа во главе с Дмитрием Разумковым, получит 254 мандата в Верховной Раде IX созыва, Оппозиционная платформа – 43, Батькивщина - 26, Европейская солидарность – 25, Голос – 20, остальные партии – 10. Оставшие 46 депутатских мандатов получили люди, шедшие на выборы как самовыдвиженцы.