"Месть дикарям": Фарион позлорадствовала из-за пожаров в Сибири

Ирина Фарион прокомментировала мощные пожары в Сибири / Reuters

Известная своими радикальными взглядами экс-депутат Верховной Рады от ВО Свобода Ирина Фарион прокомментировала масштабные лесные пожары в РФ.

По ее мнению, мощные пожары, охватившие значительные площади в Сибири, являются местью "московским дикарям"

"Ад на земле? Нет. Это правда-месть дикарям московским. Везде, где они, - смерть и выгорание. И не надо ныть о природе. Она просто заложница нашего извечного врага. Не сентименталят о том, что не могут защитить", - написала Фарион в своем Facebook.

Напомним, ранее владелец крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков из-за масштабных пожаров в Сибири высказал сожаление, что немецкие захватчики не захватили этот регион в 1941 году.