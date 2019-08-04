"Месть дикарям": Фарион позлорадствовала из-за пожаров в Сибири

Природа стала заложницей нашего извечного врага, считает Ирина Фарион.
Известная своими радикальными взглядами экс-депутат Верховной Рады от ВО Свобода Ирина Фарион прокомментировала масштабные лесные пожары в РФ.
По ее мнению, мощные пожары, охватившие значительные площади в Сибири, являются местью "московским дикарям"
"Ад на земле? Нет. Это правда-месть дикарям московским. Везде, где они, - смерть и выгорание. И не надо ныть о природе. Она просто заложница нашего извечного врага. Не сентименталят о том, что не могут защитить", - написала Фарион в своем Facebook.
Напомним, ранее владелец крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков из-за масштабных пожаров в Сибири высказал сожаление, что немецкие захватчики не захватили этот регион в 1941 году.