Погода в Украине: часть регионов снова зальет дождями

5 августа 2019, 09:18

Синоптик прогнозирует сильные дожди на западе, кроме Волынской и Ровенской областей. Также задождит на востоке страны.

дождь, кот
Прохладнее всего 5 августа будет в Харьковской и Сумской областях / fishki.net

Погода в Украине в понедельник, 5 августа, снова будет прохладной. Кроме того, проливные дожди зальют некоторые области Украины.

По данным Украинского гидрометцентра, сильные дожди пройдут на западе, кроме Волынской и Ровенской областей, также задождит на востоке страны. В других регионах - погода облачная, но без осадков.

Прохладнее всего 5 августа будет в Харьковской и Сумской областях - здесь воздух прогреется до + 19... + 21 градуса. В западных областях столбики термометров поднимутся до +20…+24 градусов, немного теплее будет в Хмельницкой (+ 23...+ 25) и Закарпатской областях (+ 25... + 27). На юге воздух прогреется до +22... +25 градусов.

Погода на 5 августа
Погода на 5 августа / Укргидрометцентр

Читайте такжеСиноптик спрогнозировал для Украины сухой период: названы датыПогода в Киеве сегодня ожидается вполне комфортная – синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит +21…+23 градуса.

Тем временем южные и восточные области "приходят в себя" после непогоды, которая обрушилась на регионы в минувшие выходные. Из-за шторма повалило деревья и обесточило села. Особенно досталось Одесской области – там улицы за считанные минуты превращались в реки. В самой Одессе за два дня выпала двухмесячная норма осадков.  

Напомним, синоптики обещают, что погода в Украине скоро улучшится – со вторника-среды, 6-7 августа, ожидается существенное потепление.

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