"В Крым воду дали": на видео показали полуостров во власти свирепой стихии

В аннексированном Россией Крыму в воскресенье, 4 августа, бушевала стихия. Мощный ливень затопил улицы и дома нескольких городов, а ветер поломал деревья.

Стало известно, что в Керчи дороги после дождя превратились в реки, уровень воды иногда доходил до капотов автомобилей.

Кроме того, частично в городе пропал свет.

"Было отключено две линии 6 кВ – весь поселок Аджимушкай и район улиц Горького, Бувина, Гайдара, Кирова и Гудованцева. В общей сложности было отключено порядка 17 подстанций – это 3000 бытовых абонентов", – сообщили после грозы местные СМИ.

По информации, в Приозерном прорвало дамбу.

В селе затопило 15 домов.

Спасатели вынуждены были проводить эвакуацию.

В комментариях под видео кто-то пошутил, что в Крым воду дали.

Еще кто-то заявил, что теперь надо жаловаться Путину.

"Нада Путену пожаловаться, он то наверное не знает что у вас теперь вода уже есть своя", - сказал некто под ником Я так думаю.

На видео также показали, как бушует стихия на Аршинцевской косе.

В комментариях под видео жители полуострова сообщили, что стихия свирепствовала в Феодосии и Симферополе.

Отметим, непогода пока не покинула Крым. В понедельник, 5 августа, по информации крымского Гидрометцентра, на полуострове ожидаются дожди с грозами, местами – сильные порывы ветра. Сохраняется штормовое предупреждение.

Читайте такжеНа Азове бушует шторм: под удар стихии попали Кирилловка и БердянскНапомним, ранее на Одесчине "набедокурила" стихия. В нескольких населенных пунктах Одесской области в связи с перемещением активного циклона прошли ливни, из-за них временно нарушилось транспортное сообщение, были затоплены отдельные участки местности, подтоплены домохозяйства и подвальные помещения домов.

В Приморском районе Одессы в разных домах затопило два помещения - жилое и подвальное, а в Малиновском районе ветка дерева упала на киоск и на дорогу, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины на Одесчине.