Опасная зараза: почему на всех пляжах Одессы запретили купаться

Почему на всех пляжах Одессы запретили купаться / Скриншот

Одессе запретили купаться на всех пляжах без исключения.

Дело в том, что из-за сильных ливней 3-4 августа в акваторию городских пляжей стекло очень много грязных поверхностных вод. И теперь власти опасаются, что это может спровоцировать заболевания, которые передаются водным путем.

Сроки запрета на купание в Одессе не указываются: запрет продлится до особого распоряжения муниципальных властей, отмечается на сайте местного горсовета.

Напомним, в Украине стихия размыла дороги и обесточила десятки городов. В результате гроз и шквалистого ветра количество обесточенных населенных пунктов возросло до 60.