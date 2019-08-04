Разгул стихии: под Одессой погиб мужчина, джип смыло с дороги

В Белгород-Днестровском районе мужчина не смог спастись от селевого потока / bessarabiainform.com

В результате обрушившейся на Одесскую область непогоды, в селе Молога Белгород-Днестровского района погиб мужчина.

Как сообщают местные СМИ, трагедия случилась на территории садового кооператива, где мужчина работал сварщиком — он не успел спастись от огромного селевого потока и утонул. Его тело обнаружили сегодня утром.

По словам местных жителей, в соседнем селе Семеновка прорвало дамбу, и огромные потоки смывали все на своем пути. Высота воды доходила до 1,5 метров.

По рассказам очевидцев, поток был настолько сильным, что снес с дороги автомобиль с тремя людьми в салоне, пока его не остановили деревья.

По данным СМИ, в машине находилась семья из Санкт-Петербурга, которая ехала на отдых в Затоку. Обрушившийся на трассу мощный поток подхватил их "Мерседес", словно лодку, и вынес на огороды. Туристам на помощь пришли местные жители, а после — спасатели.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине стихия размыла дороги и обесточила десятки городов.