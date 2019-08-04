Буйство природы: в Украине стихия размыла дороги и обесточила десятки городов

4 августа 2019, 20:28

В результате гроз и шквалистого ветра количество обесточенных населенных пунктов возросло до 60.

  • В Украине ликвидируют последствия ненастья dsns.gov.ua
  • В Украине ликвидируют последствия ненастья dsns.gov.ua
  • В Украине ликвидируют последствия ненастья dsns.gov.ua
  • В Украине ликвидируют последствия ненастья dsns.gov.ua
  • В Украине ликвидируют последствия ненастья dsns.gov.ua

В Украине в результате гроз и шквалистого ветра количество обесточенных населенных пунктов возросло до 60.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются обесточенными 59 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Одесская - 25, Кировоградская - 15, Донецкая - 15, Днепропетровская - 4", - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по состоянию на 17 часов наблюдались осадки в виде дождя в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях.

Вместе с тем после сильного ливня, обрушившегося на Одесскую область в субботу, 3 августа, на автомобильной дороге государственного значения Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши произошел обвал.

Из-за потока дождевых вод на 51 км трассы частично подмыло земляное полотно и проезжую часть. На трассе ввели временное ограничение движения.

/ fb.com/odessavtodor

Кроме того, в Белгород-Днестровском Одесской области после сильного ливня была размыта проезжая часть. В итоге в провал упала машина, сообщается в Facebook вгруппе "Типичный Аккерман, Белгород-Днестровский".

/ Facebook/Типичный Аккерман, Белгород-Днестровский

В ЧП, которое произошло на улице Еврейской, пострадали водитель и трое пассажиров, среди которых ребенок — у всех травмы различной степени тяжести.

Напомним, недавно в Ровно прошел ливень, в результате оказались подтоплены дома и машины.

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