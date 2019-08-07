У Зеленского придумали, как бороться с "тушкованием" в новой Раде

Давид Арахамия предлагает систему бонусов для нардепов / Фейсбук Д.Арахамии

Потенциальный глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия предлагает ввести систему бонусов для народных депутатов Верховной Рады 9-го созыва. Таким образом он хочет избежать межфракционных переходов нардепов.

Арахамия высказался против того, чтобы повысить зарплату народным избранникам. Однако, поддержал внедрение системы бонусов.

"Я считаю, что очень сильно может помочь система бонусов для депутатов, потому что 31 тысяча гривен – это очень непопулярно… Я не хочу, чтобы депутатам повышали зарплату, но хочу, чтобы были системы материального обеспечения, которые зависят напрямую от показателей эффективности депутата", - сказал он в интервью Лиге.

При этом, по его словам, дополнительный бюджет не понадобится: "Можно просто за счет диджитализации много чего автоматизировать, освободить средства и их перераспределить на депутатов".

Напомним, Давиду Арахамии прочат пост главы фракции Слуга народа в Верховной Раде, однако он называет "интригой" свое возможное назначение.

Как сообщал Главред, ранее СМИ опубликовали полный список кандидатур от Слуги народа на должности в новой Раде .