Украина может компенсировать потерю населения приемом беженцев - Atlantic Council

9 августа 2019, 16:27

Отъезд заробитчан и, как следствие, нехватка квалифицированных кадров мешает Украине, но она может давать разрешения на работу просителям убежища из других стран.

Мигранты, беженцы, Греция
В Украине сейчас 6400 человек ожидают убежища и разрешения на работу / Reuters

Канада, Соединенные Штаты, Австралия и другие страны исторически приветствовали украинских беженцев. Однако, беженцы и просители убежища, оказывающиеся в Украине, сталкиваются с отнюдь не теплым приемом и бюрократическим барьерам на пути интеграции.

Большинство читателей знакомы с количеством украинских внутренне перемещенных лиц, покинувших Донбасс и Крым с начала конфликта в 2014 году, однако мало кто знает об около 6400 просителях убежища, проживающих в Украине. Они бежали из других стран, таких как Сирия и Сомали из-за войны, преследования или насилия. Украина предоставила убежище 2620 беженцам. Одной из основных проблем, с которой сталкиваются просители убежища, является ограничение в доступ к украинскому рынку труда до тех пор, пока их ходатайство о предоставлении убежища не будет утверждено украинским правительством. Это является большим осложнением для людей, ищущих убежища, легальную работу в Украине и ожидающих зачастую многолетнюю процедуру предоставления убежища.

Читайте такжеВ Минфине рассказали, сколько украинцев укатило на заработки за рубежИбрагим Б. - 19-летний проситель убежища из Гвинеи. Он подвергался преследованиям за участие в демонстрациях в своей школе и был вынужден бежать в возрасте 16 лет. Когда он прибыл в Украину, его деньги и документы были украдены. Ибрагим неделями спал на улице, пока его не забрали в центр социальной реабилитации. Там он выучил украинский и русский языки. Он также знает английский и французский языки, на которых говорил в Гвинее. Ибрагим учится в вечерней школе и хочет изучать информационные технологии. Он был бы отличным кандидатом на легальную работу и культурную интеграцию благодаря своим лингвистическим навыкам и желанию и способности учиться. Сейчас Ибрагим время от времени неофициально работает продавцом. Клиенты Ибрагима очень удивлены его высоким уровнем владения как украинским, так и русским языком. Его пример показывает, какие трудности стоять перед лицами, ищущими убежища: он не может работать официально, так как его ходатайство о предоставлении убежища все еще не было одобрено спустя три года.

Читайте такжеКаждую минуту из Украины выезжают два человекаБольшинство просителей убежища вроде Ибрагима хотели бы работать легально, и было бы разумно позволить им это сделать, поскольку Украина страдает из-за высокого отъезда рабочей силы. По данным Центра экономической стратегии, около 4 млн. украинцев работали за рубежом в 2018 году ради более высокой заработной платы. Следовательно, компании в Украине испытывают трудности с заполнением многих вакансий из-за нехватки квалифицированных кандидатов на все виды работ. В этом же году Украине не хватало квалифицированных сотрудников во многих профессиях. По данным Государственной службы занятости, Украина дополнительно нуждается в более чем пяти тысячах грузчиков, пяти тысячах водителей, трех тысячах дворников, 4500 швей, и других специальностей.

Украинские работодатели не против нанимать беженцев и просителей убежища. По итогам исследования рынка труда в двухсот украинских компаниях, 75% респондентов указали высокую вероятность найма беженца, а 64% с высокой вероятностью наймут просителя убежища. Компании выразили увлеченность идеей, потому что это может помочь закрыть их потребность в найме сотрудников. Однако эти компании, работающие в таких различных областях, как сфера услуг, строительство и производство, не могут позволить себе платить просителям убежища десятую часть от минимальной зарплаты, что требует украинское законодательство.

Читайте такжеВ РФ назвали число украинцев, получивших российское гражданство с начала войныЕвропейская бизнес-ассоциация, Немецкая торгово-промышленная палата в Украине, Международная турецко-украинская бизнес-ассоциация и другие отмечают, что их члены сталкиваются с серьезной нехваткой кадров и что более либеральный рынок труда был бы полезен. Некоторые бизнес-ассоциации даже были готовы принять активное участие в пропаганде изменений в украинском законодательстве, которые позволят ищущим убежища лицам получить полный и неограниченный доступ к рынку труда.

Украина может создать условия, при которых беженцы и просители убежища могут обеспечить себя. Это позволило бы многим квалифицированным людям, ищущим убежища, таким как Ибрагим, зарабатывать на жизнь, платить налоги, вносить вклад в украинскую экономику и позволять предприятиям частично уменьшить последствия трудовой миграции.

Украина — это не страна-мечта для большинства просителей убежища. Такие люди, как Ибрагим, вынуждены покидать свои дома из-за тяжелых обстоятельств, и значительное количество украинских беженцев успешно интегрируются и налаживают свою жизнь. Украина может достичь явного прогресса, предприняв несколько шагов, таких, как предоставление беженцам документов, которые бы позволяли им трудоустроиться, пока они ожидают решения о предоставления убежища, языковые курсы и возможность легально работать в стране.

Это правильно в принципе и это будет правильным для Украины в частности.

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