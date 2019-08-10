Стало известно о судьбе генерала, обвиненного в гибели на Донбассе 40 десантников

10 августа 2019, 20:02

Виктору Назарову начислялись премии на уровне зарплаты начальника Генштаба.

Виктор Назаров 02
Виктор Назаров / УНИАН

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак подписал рапорт об увольнении из рядов Вооруженных сил генерал-майора Виктора Назарова.

Как сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, у Назарова достаточная выслуга лет для выхода на пенсию, а за последний год согласно приказу бывшего начальника Генштаба Виктора Муженко, Назарову начислялись премии на уровне зарплаты начальника Генштаба.

Он подчеркнул, что пенсия Назарову будет начислена высокая, исходя из этих цифр. Журналист добавил, что Назаров на самом деле вел вместо Муженко большую часть работы с документами в ГШ, международный блок, был вторым по влиянию человеком, одновременно исполняя обязанности первого заместителя начальника Генштаба.

Как известно Назаров в 2014-м командовал штабом АТО на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, его позиция была во многом определяющей в таких операциях как полет Ил-76 в аэропорт Луганска, а также операция под Иловайском.

Напомним, Назаров был осужден за служебную халатность за гибель самолета Ил-76 на 7 лет. Он подал в апелляцию, приговор не вынесен.

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увольнение Генштаб Ил-76 Юрий Бутусов Виктор Назаров
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