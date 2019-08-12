Часть Украины уходит под воду: откуда пришла беда

Десятки населенных пунктов на Волыни оказались под угрозой подтопления из-за бобров / mk.ru

Десятки населенных пунктов на Волыни, в Любешовском районе, оказались под угрозой подтопления. Всему виной нашествие бобров, которые портят местные дамбы.

Отстреливать их запрещено. Меж тем эти животные роют норы под деревьями и плотинами, перекрывают мелиоративные каналы. В результате поднимается уровень воды, сообщает 5 канал.

"Увеличивается вероятность того, что будет повреждена дамба. Если происходит прорыв, то надо вбросить 200-500 мешков", – рассказал глава Любешовского водохозяйства Виктор Крысько.

Читайте такжеПрогноз погоды на 7 дней обещает зажарку и поливку: какой будет погода на неделеПричем бобры разрушают и многие дороги. К примеру, проходящая через дамбу автодорога между райцентром Любешов и селом Зарека уже почти полностью ими разрушена.

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